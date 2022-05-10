شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعلن مشاركته فى الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مشاركته فى الحوار الوطني، الذى دعا إليه رئيس الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية، لإدارة حوار وطنى حول أولويات العمل الوطنى، يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وثمن التحالف الوطني دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب لإجراء هذا الحوار الذي يأتي ضمن توصيات الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وانطلاقًا من إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، ودعوة الرئيس لكافة الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لإطلاق منصة حوار من خلال التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى لتقديم الدعم للعمل الأهلي والمجتمعي واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل العمل المجتمعي بما يخدم أهداف الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد التحالف الوطنى، أنه سوف يشارك فى إدارة هذا الحوار الوطنى بكل جدية على أن يتمثل دوره فى إدارة المحور الاجتماعي بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ويشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموى فى مصر؛ حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.