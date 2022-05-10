شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار يرحب بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب حزب المصريين الأحرار، بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وفتح باب التسجيل للحوار الوطني لجميع أطياف المجتمع وفقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية.

وأشاد الحزب بسرعة التحرك من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب وفتح المجال للحوار بصورة مبكرة لكافة أطياف المجتمع منها الأحزاب والتيارات السياسية، وتأكيدها إدارة الحوار بتجرد وحيادية تامة بما يضمن وصول صورة حقيقة ووافية ورؤية كافة الأطياف المشاركة ومقترحاتهم لكافة المحاور الخاصة بالإصلاح الشامل.

ويؤكد حزب المصريين الأحرار جاهزية الحزب بملفات محورية عديدة في شتى المجالات الإقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية وفق رؤيته الحزبية للإصلاح المتكامل أعدت من خلال لجان الحزب النوعية، ورؤية شاملة قابلة للتنفيذ وتواكب خطوات بناء الجمهورية الجديدة.