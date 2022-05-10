شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يرحب بدعوة "الوطنية للتدريب" للمشاركة فى تنفيذ الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر بالدعوة الموجهة له من الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بالمشاركة في طرح رؤية نحو تنفيذ الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية بتاريخ 26 أبريل 2022، حيث كلف المؤتمر الوطني للشباب بإدارته.

وقال رئيس المجلس، إن هذه الدعوة تمثل انطلاقة جديدة مع الجمهورية الجديدة بكل مكوناتها، وأهم عناصرها هى بناء الإنسان وتدعيم النظام السياسي الذي يشمل جميع فئات المجتمع على قاعدة العدالة والمساواة بالمشاركة دون إقصاء لأحد.

وأضاف رئيس المجلس، أنه سيدعو لاجتماع عاجل لجميع لجان المجلس لتقديم أجندة بالمقترحات التى تدعم الممارسات الإعلامية في الفترة القادمة وحماية الفكر وبناء الوعي، وانطلاقاً نحو الثورة التكنولوجية الجديدة بكل مكوناتها ليقوم الإعلام بدوره الحيوي والتنويرى.