الوحدات المحلية: إدراج تشغيل جميع المجازر المؤهلة حديثا فى منظومة متكاملة

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، محمد السيد عوض، وأسامة عبد العاطى، بشأن المطالبة بتجهيز مجزر مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بالمعدات اللازمة لتشغيله لخدمة الأهالى.

واستعرض مقدموا طلبات الإحاطة بشأن حاجة مجزر السنبلاوين إلى تأهيلة بالمعدات للبدء فى تشغيلة لخدمة أهالى مدينة السنبلاوين.

وأوضح أحمد محمد رستم، ممثل قطاع الإدارة الاستراتيجية والوحدات المحلية، أنه تم التواصل مع مسئولى الجهاز المركزى للتعمير للتعاقد مع شركة لتجهيز مجزر السنبلاوين وبالفعل وصلت المعدات إلى المجزر.

وتابع: "تم إدراج تشغيل جميع المجازر، والتى تم تأهيلها حديثاً فى منظومة متكاملة والتعاقد مع شركة خاصة للتشغيل وتوفير وسائل النقل بأساليب فنية وعلمية للحفاظ على الصحة العامة.

وأوصت اللجنة، الإسراع في تشغيل مجزر مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية قبل 30 /6/ 2022 لخدمة أهالى المدينة.