شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب يزور برلمان الاتحاد الأوروبى فى بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه وصل مساء أمس الإثنين وفدًا من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلي العاصمة البلجيكية بروكسل، لإجراء سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين البلجيكيين ولوكسمبورج وأعضاء برلمان الاتحاد الأوروبي .

ترأس الوفد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضوية النائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة والنائبة نانسي نعيم والنائب محمود عصام .

وكان في استقبال الوفد السفير بدر عبد العاطى، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى ومملكة بلجيكا والمندوب الدائم لدى حلف شمال الأطلنطى وسفير مصر غير المقيم لدى دوقية لوكسمبورج الكبرى، وذلك في إطار تعزيز الروابط البرلمانية بين البرلمان المصري والبرلمان الأوروبي والبلجيكي وبرلمان لوكسمبورج.