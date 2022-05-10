شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن تنسيقية الأحزاب: الحوار الوطنى مهم للوصول إلى حالة من التوافق فى الرؤى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أجندة المشاركة في الحوار الوطني الشامل الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، وذلك بعد قبول التنسيقية دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني.

وقال عمرو درويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، إن الدولة المصرية اتجهت إلى حالة من التوافق الوطني على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، في ظل وجود القاعدة الوطنية، وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتحضير للحوار، من خلال عقد ورش عمل لوضع الملفات اللي سيتم التناقش حولها في الحوار الوطني الشامل.

أضاف عمرو درويش، أن دعوة الحوار الوطني الشامل غير مسبوقة بمصر، وسوف تجمع كل أطياف المجتمع المصري، متابعا: "أعتقد أننا كنا في حاجة إلى الحوار الوطني حتى يكون هناك توافق في الرؤى حتى وإن كان هناك خلاف في التوجهات، وسوف يكون الملف السياسي ضمن أولويات التنسيقية بجانب الملف الاجتماعي والثقافي ومسألة العفو الرئاسي وكل الأمور المتعلقة بإيجاد قاعدة مشتركة بالدولة".

وأكمل: "الشأن الداخلي من الأمور الهامة في الحوار، وأيضا سوف نبحث التحديات الخارجية ونستطلع رؤية الدولة المصرية في الملفات المهمة الاقتصادية، لاسيما وأننا مقبلين على تحديات اقتصادية كبيرة".