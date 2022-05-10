الحكومة الإسرائيلية تنفي الموافقة على زيادة حراس المسجد الأقصى

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 07:09 مساءً - نفت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، موافقتها على طلب الأردن بزيادة عدد الموظفين في المسجد الأقصى.

ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، موافقة إسرائيل على طلب الأردن بالسماح له بزيادة عدد موظفي الأوقاف المسؤولين عن الإدارة اليومية للمسجد الأقصى.

وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان له ”لا يوجد تغيير أو تطور جديد في الوضع في الحرم القدسي الشريف، وسيادة إسرائيل مصونة“، وفق ما ذكره موقع ”تايمز أوف إسرائيل“ العبري.

وجاء في البيان ”ستتخذ الحكومة الإسرائيلية جميع القرارات لاعتبارات السيادة وحرية الدين والأمن، ودون ضغوط من عوامل خارجية أو عوامل سياسية“.

وقال ”منذ نحو شهر ونصف الشهر، تم تلقي طلب أردني لزيادة عدد الموظفين التابعين للأوقاف الأردنية لنحو 50 شخصا، لكن إسرائيل لم تر من المناسب الموافقة على هذا الطلب“.

وأضاف ”من الناحية العملية، تم إبعاد ستة أشخاص وُجد أنهم يدعمون حركة حماس من مواقعهم في المسجد الأقصى، مع إعطاء 12 شخصا آخرين وظائف بدلًا منهم“.

وأوضح البيان أن هذا الاستبدال كان ضمن الإطار الحالي المتفق عليه بين الأردن وإسرائيل.

وجاء نفي مكتب رئيس الوزراء بعد أن أفادت قناة ”كان“ بأن وزير الأمن العام عومر بارليف وافق على طلب عمان بزيادة عدد الموظفين في المسجد الأقصى، مشيرًا إلى أن الشرطة الإسرائيلية ستدعم هذه الخطوة.

وأكد الأردن، الذي حكم الضفة الغربية والقدس الشرقية من عام 1948 حتى حرب الأيام الستة عام 1967، مرارًا أن معاهداته مع إسرائيل تمنحه الوصاية على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في القدس.

وذكر الموقع العبري أن العاهل الأردني عبد الله الثاني، الذي يسافر إلى الولايات المتحدة، من المتوقع أن يجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لمناقشة التوترات حول المسجد الأقصى، كما أنه تناول هذه القضية يوم أمس الاثنين في لقاء مع شخصيات دينية في نيويورك، وفقًا لبيان من الديوان الملكي.

وجاء في البيان أن ”العاهل الأردني أكد أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس هي شرف ومسؤولية تساعد في الحفاظ على وحدة جميع الكنائس، والأهم من ذلك، الوحدة بين المجتمعات الإسلامية والمسيحية“.

وأكد التزام الأردن بمبادئ الوئام والحوار بين الأديان والاعتدال والانفتاح، مبينًا أن تعزيز السلام والاستقرار هو ركيزة السياسة الخارجية الأردنية.

وبعد التوترات الأخيرة في القدس، شهدت المناطق الإسرائيلية عددًا من العمليات ضد أهداف إسرائيلية أدت إلى مقتل 19 إسرائيليًّا، كما أدى التوتر إلى تصاعد في الخلافات الدبلوماسية بين إسرائيل والأردن.