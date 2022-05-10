شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السريلانكي يأمر بإطلاق النار على المخربين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة الدفاع السريلانكية أوامرها لقوات الأمن اليوم الثلاثاء بإطلاق النار على أي شخص يلحق الضرر بالممتلكات أو يعرض الأرواح للخطر، في الوقت الذي تتدهور فيه حالة الاستقرار بالبلاد، وذلك بعد أسابيع من الاضطرابات الناجمة عن الانهيار الاقتصادي.

جاء أمر وزارة الدفاع وسط موجة جديدة من الحوادث التي أضرمت خلالها النيران في منازل، ومباني يمتلكها أنصار الحزب الحاكم.

ويأتي الأمر كذلك في أعقاب قيام الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا بتوجيه نداء جديد، من أجل الهدوء وإنهاء العنف بعد أن قدم رئيس الوزراء استقالته بسبب الاضطرابات.