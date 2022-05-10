غوغل تعمل على إنشاء خدمات ويب 3 للمطورين

نيويورك: تعمل غوغل على تكوين فريق لبناء خدمات خلفية لمطوري بلوك تشين. تأمل الشركة في جعل غوغل الوجهة الأساسية لأولئك الذين يرغبون في تشغيل تطبيقات ويب 3.

قال نائب رئيس غوغل كلاود، أميت زافري لشبكة "سي إن بي سي": "نحن نقدم تقنيات للشركات لاستخدام ويب 3 والاستفادة منها في أعمالها ومؤسساتها الحالية."

وأخبر زافري الموظفين في رسالة بريد إلكتروني أن سوق ويب 3 يظهر بالفعل إمكانات هائلة مع العديد من العملاء الذين يطلبون منا زيادة دعمنا لتقنيات ويب 3 والتقنيات ذات الصلة بالتشفير."

هذه ليست أول محاولة لشركة غوغل في هذا المجال، ففي يناير، أعلنت الشركة عن فريق الأصول الرقمية وقالت إنها ستبحث عن طرق للسماح لعملاء سحابة غوغل بإجراء واستلام مدفوعات التشفير.

سيتألف الفريق الجديد من موظفين شاركوا في مشاريع ويب 3 إما في غوغل أو على نطاق ضيق، وفقاً لزافري الذي قال إن غوغل قد تنشئ نظامًا سيمكن الشركات الأخرى من تسهيل بحث الأشخاص في بيانات بلوك تشين. وأضاف بأن أدوات غوغل ستكون متوافقة مع الأنظمة الأساسية الأخرى مثل خدمات أمازون ويب.

يتمثل الهدف الأساسي لحركة ويب 3 في جعل الويب لامركزيًا وتحويل القوة بعيدًا عن الشركات الكبرى مثل غوغل و وأمازون وميتا. ومع ذلك، يحتاج مطورو ويب 3 إلى استضافة تطبيقاتهم وخدماتهم في مكان ما، وتريد غوغل أن تكون خيارهم الأول، وفق ما أورد موقع "إن غادجيت" الإلكتروني.