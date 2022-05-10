انت الان تتابع خبر المناطق الحرة تعلن استقطاب العديد من المشاريع الاستثمارية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الهيئة العامة للمناطق الحرة، اليوم الثلاثاء، توفر مساحات واسعة من الاراضي الاستثمارية في خور الزبير ونينوى والقائم.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تمتلك في الوقت الحاضر مساحات من الاراضي المخصصة للاستثمار في مناطقها الحرة العاملة في خور الزبير ونينوى والقائم".
واضاف البيان، أن "المناطق الحرة شهدت حركة استثمارية متزايدة من خلال استقطاب العديد من المشاريع الاستثمارية الصناعية والتجارية والخدمية نتيجة الحوافز والاعفاءات والامتيازات المقدمة فضلا عن سهولة اجراءات التعاقد مع الشركات بمختلف جنسياتها".
واضاف البيان، أن "المناطق الحرة شهدت حركة استثمارية متزايدة من خلال استقطاب العديد من المشاريع الاستثمارية الصناعية والتجارية والخدمية نتيجة الحوافز والاعفاءات والامتيازات المقدمة فضلا عن سهولة اجراءات التعاقد مع الشركات بمختلف جنسياتها".