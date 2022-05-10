شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة العفو الرئاسى ترحب بدعوة "الأكاديمية الوطنية للتدريب" للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة العفو الرئاسى عن ترحيبها بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى الحوار الوطنى، مثمنة ما تضمنه بيان الدعوة من إعلان إدارتها للحوار الوطنى بكل تجرد وحيادية تامة دون التدخل فى المضمون أو المحتوى وإفساح المجال أمام حوار وطنى جاد وفعال يجمع كل القوى والفئات دون استبعاد أو إقصاء.

وأعلنت لجنة العفو الرئاسى مشاركتها فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه رئيس الجمهورية، مضيفة أنها تنتهز هذه المناسبه لتدعو جماهير الشعب المصرى إلى المشاركة فى الحوار الوطنى والعبور بالوطن إلى آفاق مستقبل أفضل للجميع وإلى وطن أرحب يتسع للجميع.

كما أعلنت لجنة العفو الرئاسى عن قرب إصدار قائمة بالعفو تتضمن العشرات من الحالات التى تلقتها اللجنة خلال الفترة الماضية.