شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر يعلن قبوله دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة وعضو مجلس الشيوخ عن قبوله دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطنى.

وثمن حزب المؤتمر دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني لكافه أطياف المجتمع، وفى مقدمته التيارات السياسية والحزبية والشبابية الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، ويؤكد حزب المؤتمر علي قبوله الدعوة.

وتم تشكيل لجنة من قيادات الحزب برئاسة د. مجدي مرشد القائم بأعمال رئيس الحزب لتلقي جميع المقتراحات والرؤي من جميع أعضاء الحزب من كافة المستويات التنظيمية علي مستوي الجمهورية، وبدء العمل علي وضع رؤية خاصة بالحزب علي كافة المحاور والملفات الخاصة بالحوار من أجل فتح مسارات للتفاعل المجتمعي حول كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف بناء الجمهورية الجديدة بمشاركة جميع فئات المجتمع المصرى.