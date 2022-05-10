شكرا لقرائتكم خبر عن بعد واقعة مارينا صلاح.. الصحة: غلق إدارى لأكثر من 33 ألف منشأة طبية فى أقل من عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزيرة الصحة، إن منظومة العلاج الحر تشهد رقابة من قبل وزارة الصحة، متابعا: "يوجد 1208 مستشفيات خاصة، 4029 مركز طبى، 7440 عيادة تخصصية، 60816 عيادة خاصة، و القانون 51 لسنة 1981 والمعدل بسنة 153 لسنة 2004، منح الحق لإدارة العلاج الحر شن حملات على المنشآت الخاصة لضبط تقديم الخدمة، والتحقق فى الشكاوى المقدمة إليها.

وتابع: "خلال الفترة من يونيو لمارس 2021 تم المرور على 113662 منشأة طبية خاصة متنوعة، وتم تحرير محاضر لـ 2875 محضر مخالفات، والغلق الإداري بحق 33143 منشآة، وهناك رقابة على المنشآت ومحاسبة المسئولين حساب عسير، وفي فترة العيد فقط تم توجيه 26 ألف إنذار مخالفات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، والمخصصة لمواجهة أعضاء المجلس الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، بنحو 135 أداة رقابية، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول أوضاع المستشفيات، سواء من نقص الأطباء والمستلزمات، وضبط سوق الدواء الذي يعاني من فوضى في صرف الأدوية وارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة.

وأشار الوزير، إلى أن أسعار الخدمة فى القطاع الخاص القانون الحالى لم يتيح للدولة التدخل فى أسعار الخدمة ولكن عندما يتم التقدم بشكوى يتم البت فيها وفقا للأسعار المعنلة، هل المواطن تم اطلاعه على مقابل الخدمة قبل الحصول عليها وذلك من خلال قائمة رسمية، وفي حال مخالفة هذا الأمر يتم توقيع عقوبة على المنشآت المخالفة.