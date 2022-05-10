شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تدعو إلى ضرورة تلقيح 70٪ من سكان العالم والان نبدء بالتفاصيل
وطالب في مؤتمر صحفي بالتوصل في القمة الافتراضية لكوفيد١٩ -التي تُعقد في ١٢ مايو الجاري وتترأسها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإندونيسيا والسنغال وبيليز- إلى اتفاق بشأن تعليق حقوق الملكية الفكرية الخاصة بلقاحات وأدوية كوفيد١٩ ومضادات الفيروسات، وتعزيز منح تراخيص تصنيعها في مختلف مناطق العالم لوصولها لكل من يحتاجها .
وقال ادهانوم: إن ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بكورونا في أكثر من ٥٥ دولة وتزايد الإصابات بمتحورات أوميكرون يسلط الضوء على تقلبات هذا الفيروس وأنه لا زال قيد التحور .
وأوضح ان المتحورات الفرعية تؤدي إلى فاشيات في حالات كثيرة، مشيرا إلى أن الجائحة لم تنتهِ بعد ، وأن أسوأ السيناريوهات تشتمل على ظهور متحورات تتفلت من المناعة، وتنتقل بشكل أسرع وتسبب أعدادا أكبر من الوفيات، داعيا إلى تتبع التسلسل الجيني للفيروس ومشاركة البيانات على منصة المنظمة .