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الشرطة الإيطالية تقبض على 43 عضواً بأخطر عصابات المافيا

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الدمام - شريف احمد - ألقت الشرطة الإيطالية القبض على 43 شخصا، يشتبه في عضويتهم في المافيا في مداهمات كبيرة في روما.

ويتردد أن هؤلاء الأشخاص أسسوا في روما فرعا لمافيا "ندرانجيتا" من كالابريا، إحدى أكبر وأخطر عصابات المافيا.

وقال المحققون اليوم الثلاثاء، إن المجموعة، التي يقودها زعيمان، عملت في عدة مناطق بروما، مثل المطاعم وتجارة الاسماك ومحلات الحلويات.

وخلال عمليات البحث في العاصمة، قامت وحدات مكافحة المافيا بتنفيذ مداهمات في منطقة جنوب كالابريا، وألقت القبض على 35 مشتبها بهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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