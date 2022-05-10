توجيهات حكومية جديدة لمواجهة العواصف الترابية

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إنه "تقرر توزيع أكثر من نصف مليون سند ضمن مشروع داري الأسبوع المقبل".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لتطوير ساحة التحرير ونصب الحرية وحديقة الأمة وسط بغداد، كما وجه بإعداد ورقة خضراء تعنى بالاعتماد على الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات".



ووجه مجلس الوزراء، بحسب ناظم، وزارة المالية "بتمويل وزارة الزراعة 3 مليارات دينار لتنفيذ مشروع تثبيت الكثبان الرملية".

وأضاف، أن "الكاظمي وجه بإبقاء معسكر الرشيد في بغداد منطقة خضراء وحديقة كبرى".

ولفت المتحدث الحكومي، إلى أن "مجلس الوزراء استضاف الوكيل الفني لوزارة الزراعة لمناقشة الحمى النزفية واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها".

