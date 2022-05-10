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انت الان تتابع خبر هنري: ريال مدريد يخشى برشلونة وليفربول سيفوز بلقب دوري الأبطال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-05-10 | 17:06
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صرح أسطورة كرة القدم الفرنسية تييري هنري، اليوم الثلاثاء، أن فرص ليفربول أكبر في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب ريال مدريد، في نهائي دوري ابطال اوروبا.
ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن هنري قوله: "كل الأندية الأوروبية تخشى ريال مدريد، وريال مدريد يخشى برشلونة".
وتابع هنري: "مازلت أعتقد أن بنزيما يتقدم في الصراع على الكرة الذهبية، وحال حقق ماني الرباعية مع ليفربول سيكون خصمًا قويًا للغاية".
واختتم: "حال فاز ماني بالكرة الذهبية سيكون أمرًا رائعا لإفريقيا، لكنني مازلت أراهن على بنزيما".
وأضاف: "لكن أعتقد أن ليفربول سيفوز بلقب دوري الأبطال، فهو أقوى من ريال مدريد".
وتابع هنري: "مازلت أعتقد أن بنزيما يتقدم في الصراع على الكرة الذهبية، وحال حقق ماني الرباعية مع ليفربول سيكون خصمًا قويًا للغاية".
واختتم: "حال فاز ماني بالكرة الذهبية سيكون أمرًا رائعا لإفريقيا، لكنني مازلت أراهن على بنزيما".
المحرر: سعد أحمد
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