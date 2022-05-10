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هنري: ريال مدريد يخشى برشلونة وليفربول سيفوز بلقب دوري الأبطال

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-10 | 17:06

هنري: ريال مدريد يخشى برشلونة وليفربول سيفوز بلقب دوري الأبطال

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صرح أسطورة كرة القدم الفرنسية تييري هنري، اليوم الثلاثاء، أن فرص أكبر في الفوز بلقب ، على حساب ريال مدريد، في نهائي دوري ابطال اوروبا.
ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن هنري قوله: "كل الأندية الأوروبية تخشى ريال مدريد، وريال مدريد يخشى برشلونة".

وأضاف: "لكن أعتقد أن ليفربول سيفوز بلقب دوري الأبطال، فهو أقوى من ريال مدريد".

وتابع هنري: "مازلت أعتقد أن بنزيما يتقدم في الصراع على الكرة الذهبية، وحال حقق ماني الرباعية مع ليفربول سيكون خصمًا قويًا للغاية".


واختتم: "حال فاز ماني بالكرة الذهبية سيكون أمرًا رائعا لإفريقيا، لكنني مازلت أراهن على بنزيما".
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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