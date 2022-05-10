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رسمياً.. مانشستر سيتي يعلن ضم الجوهرة النرويجية

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-10 | 16:47

رسمياً.. مانشستر سيتي يعلن ضم الجوهرة النرويجية

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أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، توصله لاتفاق رسمي مع نظيره الألماني بوروسيا دورتموند بشأن التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند.
وقال النادي في بيان، إنه "بإمكانه تأكيد التوصل إلى اتفاق مع نظيره الألماني، على انتقال هالاند بدءاً من الأول من يوليو/تموز المقبل".

وأضاف، أن "الصفقة تبقى خاضعة للشروط النهائية بين النادي واللاعب".


وكان فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات والصحفي بشبكة ”سكاي سبورتس“، قد كشف عبر حسابه بموقع تويتر، على أن السيتي سيدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند، والذي يبلغ حوالي 60 مليون يورو فقط، وليس 75 مليونا كما أشيع على مدار الفترة الماضية.

وأوضح، أن عقد هالاند مع متصدر البريميرليغ سيمتد حتى صيف 2027، سيتقاضى خلاله 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، بالتساوي مع البلجيكي كيفن دي بروين، الأعلى أجرا في النادي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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