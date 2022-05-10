رسمياً.. مانشستر سيتي يعلن ضم الجوهرة النرويجية

وقال النادي في بيان، إنه "بإمكانه تأكيد التوصل إلى اتفاق مع نظيره الألماني، على انتقال هالاند بدءاً من الأول من يوليو/تموز المقبل".

وأضاف، أن "الصفقة تبقى خاضعة للشروط النهائية بين النادي واللاعب".



وكان فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات والصحفي بشبكة ”سكاي سبورتس“، قد كشف عبر حسابه بموقع تويتر، على أن السيتي سيدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند، والذي يبلغ حوالي 60 مليون يورو فقط، وليس 75 مليونا كما أشيع على مدار الفترة الماضية.

وأوضح، أن عقد هالاند مع متصدر البريميرليغ سيمتد حتى صيف 2027، سيتقاضى خلاله 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، بالتساوي مع البلجيكي كيفن دي بروين، الأعلى أجرا في النادي.

