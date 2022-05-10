شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار للنواب: "مكتبى مفتوحا لكم".. ورئيس المجلس: التواصل مع الحكومة مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، رسالة إلي أعضاء مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة التى رفعت اليوم، الثلاثاء، التي خصصت للرقابة على منظومة الصحة بمصر، حيث يواجه أعضاء المجلس الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، بنحو 135 أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول أوضاع المستشفيات سواء من نقص الأطباء والمستلزمات، قائلا: "أنا مكتبي مفتوح لكم فى أى وقت".

وأضاف "عبد الغفار": "نحن نتلقي طلباتكم ونرد عليها برد علمي وفقا لإمكانيات الدولة" مضيفا :" نعلم جيدا حبكم وولائكم لأهالي دوائركم ونحن نرد علي كل طلباتكم بمنهج علمي بعد دراسة الطلبات كاملة".

وأكد أنه سيقوم بزيارة المؤسسات الصحية بكل المحافظات، مضيفا :" المسئولية كبيرة ونحن نقدم كل الدعم ولا نتاخر وخلال الفترة القادمة نلبي الرغبات فى ضوء الإمكانيات ومكتبي مفتوح لكم من أجل التواصل".

وتابع: "مش قاعدين فى مكاتبنا وليس لدينا خجل من أن نعترف بالتقصير".

فيما عقب المستشار الدكتور حنفى جبالي، موجها رسالة إلي النواب : كما تعلمون ان التعاون مع الحكومة عملية مستمرة لا تقتصر على هذه الجلسة".

وأشار إلى أن القائم بأعمال وزير الصحة أودع رد تفصيلي للأمانة العامة وليس مطلوبا منه الرد بشكل تفصيلي".

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب على أن تقعد الجلسة المقبلة يوم 22 من الشهر الحالي.

وخصص مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء، للرقابة على منظومة الصحة بمصر، حيث يواجه أعضاء المجلس الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، بنحو 135 أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول أوضاع المستشفيات سواء من نقص الأطباء والمستلزمات، وضبط سوق الدواء الذى بعانى من فوضى فى صرف الأدوية وارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة.