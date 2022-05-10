شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لـ"النواب" بعد انتهاء مواجهة القائم بأعمال وزير الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار الدكتور حنفى جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك بعد انتهاء المواجهة بين الأعضاء من جانب وبين القائم بأعمال وزير الصحة من خلال تساؤلات وطلبات إحاطة وأدوات رقابية أخرى.

وأعلن حنفي جبالى أن الجلسة المقبلة لمجلس النواب تعقد يوم 22 من مايو الحالي.

وخصص مجلس النواب جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، للرقابة على منظومة الصحة بمصر، حيث يواجه أعضاء المجلس الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، بنحو 135 أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول أوضاع المستشفيات سواء من نقص الأطباء والمستلزمات، وضبط سوق الدواء الذى بعانى من فوضى فى صرف الأدوية وارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة.