شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال وزير الصحة: مشكلة عجز الأطباء عالمية ونسعى لتداركها خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والقائم بأعمال وزير الصحة، إن نقص الأطباء مشكلة عالمية وليست محلية فقط، والدليل أن هناك دول تحاول أن تستقطب أطباء من مختلف دول العالم، منها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع الوزير فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، للرد على الأدوات الرقابية المقدمة من النواب: "كتعليم عالى زودنا عدد كليات الطب سواء الحكومية أو الخاصة، وفتحنا كليات طب فى الواد الجديد، حتى يمكن استيعاب أكبر عدد من الطلاب، ووصلنا إلى استيعاب حوالى 12 ألف طالب سنويا، وفى التمريض نحو 9 آلاف، ونحاول أن هذا العجز يتم تداركه خلال الثلاثة أو الأربعة سنوات القادمة".

واستطرد الوزير: "الحفاظ على الطبيب المصرى شىء مهم جدا وله أوجه كثيرة، كيف نعمل إجراءات تشجع الطبيب على البقاء والعمل فى المنظمات الطبية المصرية، والمجلس الصحى المصرى الذى أنشىء بموجب القانون الجديد الذى أقره المجلس سيساعد على تشجيع الأطباء، وكذلك إعادة النظر فى المقابل المادى للأطقم الطبية، والعاملين فى قوائم الانتظار والمبادرات الرئاسية".

وأشار إلى أنه يتم التنسيق بين وزارتى التعليم العالي والصحة فيما يخص تعويض الأطقم الطبية وذلك يتم بالفعل، متابعا: "أنجزنا قوانين ونشتغل على قانون المسئولية الطبية مع لجنة الصحة فى مجلس النواب".