شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يرحب بمبادرة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر للحوار الوطنى للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين عام حزب إرادة جيل، ترحيب وتأييد الحزب وجميع قياداته ونوابه وأعضاءه وأماناته بالمحافظات بالمبادرة الرئاسية التي طرحها وإعلانها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد مؤتمر للحوار السياسي دون استثناء أو إقصاء لأحد من الأحزاب والقوي السياسية الوطنية لوضع خارطة طريق لعبور مصر التحديات الراهنة ودخول عصر الجمهورية الجديدة.

وأكد النائب محمد تيسير مطر فى بيان صادر عن حزب إرادة جيل، أن شباب مصر بصفة عامة وشباب حزب إرادة جيل يوجهون رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي علي تلك المبادرة الرئاسية من اجل هذا الحوار لأنه كما أعلن الرئيس أن مصر وطن يتسع للجميع وان الحوار هو أفضل وسيلة لحل المشاكل والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر وتحتاج إلي تكاتف الجميع.

وأشار النائب محمد تيسير مطر إلي أن حزب إرادة جيل يسعده أن يشارك في هذا المؤتمر ويطرح أفكار ورؤى تخدم الوطن والمواطن في المقام الأول حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها وتحيا مصر.

يذكر ان الأكاديمية الوطنية للتدريب أصدرت بيانًا بشأن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب، والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال إفطار الأسرة المصرية، بالتنسيق مع جميع التيارات السياسة الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس شخصيًا.

وأكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنها سوف تقوم بإدارة هذا الحوار الوطني بكل تجرد وحيادية تامة، على أن يتمثل دورها في التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل في مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، من أجل إفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال وجامع لجميع القوى والفئات، ويتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية وكذا القوى السياسية المختلفة، ليكون خطوة في غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف في الرأي للوطن قضية.

كما ستقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب باعتماد مبدأ توسيع قاعدة المشاركة في الحوار من خلال دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري بكل فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي وتحقيق الزخم الحقيقي والمصداقية وتدشين لمرحلة جديدة في المسار السياسي للدولة المصرية، بعد أن عبرت جميع التهديدات والمخاطر الأمنية التي كانت تضعها في حالة استثنائية. كما سيتم مراعاة التنوع في أماكن عقد جلسات الحوار بحيث تشمل معظم مناطق الجمهورية.

وأكدت الأكاديمية أنها بدأت توجيه الدعوات، كما سيتم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب لمن يرغب في المشاركة، وفتح الأفق والمجال أمام الجميع.

كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة حيادية من مراكز الفكر والرأي، تكون مهمتها تجميع مخرجات الحوار الوطني عبر جلساته المختلفة، في وثيقة أولية موحدة متفق عليها من جميع القوى والفئات المشاركة، يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية.