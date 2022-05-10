شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار: ضبط الولادة الطبيعية يساهم فى وفرة عدد الحضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، على عدم وجود شك فى أن منظومة التأمين سوف تنقل مصر فى المجال الصحى نقلة نوعية.

وأضاف "عبد الغفار" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن منظومة التأمين الصحى الشامل تعمل الآن فى 6 محافظات من ضمنها محافظة شمال سيناء وبعض محافظات الصعيد، مضيفا :" فى محافظة الإسماعيلية سوف يتم خلال أسابيع ستيتم إنشاء هيئة للتأمين الصحة في المحافظة، موضحا أنه تم فى المحافظة إجمالي العمليات الجراحية 18 الف عملية جراحية.

وبشأن الحضانات، قال أن سبب الحاجة إلي الحضانات كثرة زيادة أعداد الولادة القصيرية التى تفوق الأعداد العالمية، ولو تم ضبط الولادة الطبيعية الحضانات الكائنة ستكون لدينا حضانات زيادة".

وخصص مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء، للرقابة على منظومة الصحة بمصر، حيث يواجه أعضاء المجلس الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، بنحو 135 أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول أوضاع المستشفيات سواء من نقص الأطباء والمستلزمات، وضبط سوق الدواء الذى بعانى من فوضى فى صرف الأدوية وارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة.