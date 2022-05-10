شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" للنواب: إجراء 3 ملايين عملية جراحية سنويا.. و60 مليون متردد على العيادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى البحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة، إنه خلال الفترة الماضية كان هناك العديد من الطلبات التى تقدم بها النواب بشأن منظومة الصحة وجميعها يهدف للمصالح العامة ورفع كفاءة الخدمة الصحية فى مختلف المحافظات وإصلاح كل ما يشوب المنظومة من قصور وفى خلال 6 أشهر الماضية بدأنا معالجة الكثير من القضايا التي كانت عالقة منذ فترة.

وتابع عبد الغفار: "منظومة الصحة فى مصر مع المشاكل التي تم ذكرها لا زالت تعد من أضخم منظومات الصحة على مستوى العالم، بها أكثر من 545 مستشفى تابعا لوزارة الصحة والسكان، 120 مستشفى جامعيا، 5494 وحدة ومركزا صحيا تقوم بتقديم الخدمات لأكثر من 60 مليون مواطن يترددون على العيادات الخارجية، لا نسمع عن متلقى الخدمة الذين يخرجون من المستشفيات بعد حصولهم على العلاج اللازم ودائما المشاكل هى التى تتصدر ونحن نقدر ذلك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، والمخصصة لمواجهة أعضاء المجلس الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، بنحو 135 أداة رقابية، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول أوضاع المستشفيات، سواء من نقص الأطباء والمستلزمات، وضبط سوق الدواء الذي يعاني من فوضى في صرف الأدوية وارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة.

وأشار الوزير، إلى أن هناك 30 مليون متردد على أقسام الطوارئ بالمستشفات، وأكثر من 3 ملايين عملية تدخل جراحى سنويا، إذا كان هناك بعض القصور فى هذا التدخل الجراحى الذى يتم ولكن في الإجمال هناك مجهود كبير يتم من خلال العمل المؤسسى الذى يتم سواء بمستشفيات الصحة او التعليم العالى أو العمل المدنى والقطاع الخاص.