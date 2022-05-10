شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يواجهون وزير الصحة بغياب الرقابة عن المستشفيات الخاصة: أغلى من الفنادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مواجهة القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، بغياب الرقابة عن العيادات الخاصة.

وقالت النائبة أمل زكريا مقدمة طلبات إحاطة عن غياب الرقابة عن العيادات الخاصة: "المستشفيات الخاصة مستفيدة فى كل الأوضاع مثل المنشار ولا ترحم".

وأضافت: " للأسف الشديد السبوبة الأساسية مع كل الاحترام لكل طبيب مصرى للعيادات والمستشفيات الخاصة العناية المركزة والحضانات وهناك مواطنين يبيعون عفش البيت علشان إنسان مريض أو طفل يحتاج رعاية، مطالبة بتفعيل الرقابة، وأن يكون هناك سياسة للحكومة عن تسعيرة الخدمات الصحية فى العيادات والمستشفيات الخاصة".

كما انتقدت فكرة بناء مستشفيات خاصة بجوار المستشفيات العامة، مطالبة بزيادة وجود لجانا طبية بالمحافظات".

وعن سياسة الحكومة ارتفاع العلاج بالمستشفيات الخاصة، قال النائب عمرو حسين: "المستشفى الخاصة معناها عند الناس أصبح الآن عدم مراعاة الغلابة واستغلال المصريين"، مضيفا: "المستشفيات الخاصة فضلت الأموال عن صحة المواطن، كما أن المستشفيات الخاصة أغلي من فنادق الخمس نجوم".

وتساءل أين الرقابة والمتابعة والإشراف من قبل وزارة الصحة، مضيفا: "ارتفاع الأسعار بالمستشفيات الخاصة معناها يكون تقصير من قبل وزارة الصحة والمواطن المصرى هو الذي يدفع الضريبة" داعيا لوجود تسعيرة إجبارية على جميع المستشفيات الخاصة بخصوص العلاج ومن لم يلتزم بهذه التسعيرة يتم غلق المنشأة".

وخصص مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء، للرقابة على منظومة الصحة بمصر، حيث يواجه أعضاء المجلس الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، بنحو 135 أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول أوضاع المستشفيات سواء من نقص الأطباء والمستلزمات، وضبط سوق الدواء الذى بعانى من فوضى فى صرف الأدوية وارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة.