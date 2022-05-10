شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش ينتقد استمرار أزمة تكليف الصيادلة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش، امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن منظومة الصحة تسير إلى الخلف خلال السنوات الماضية، ولا تتحرك الوزارة على المستوى المطلوب، إلا من خلال المبادرات الرئاسية.

وأضاف درويش، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن أزمة تكليف الصيادلة من قبل وزارة الصحة ما زالت مستمرة ولا يوجد سياسة واضحة فيها حتي الآن، رغم حل المشكلة بشكل جزئي العام الماضي.

وقال: "على وزارة الصحة أن تتحلى بالصراحة، إما أن تستمر بشكل منظم في تكليف الصيادلة أو ترفع عنها هذا الالتزام نتيجة الأعباء التي تتحدث عنها، حتى لا تساهم بسبب هذا التضارب في مشكلة بطالة بسوق العمل".

وتابع: " الجهات المختصة بمنظومة الصحة تعمل في جزر منعزلة سواء الوزارة أو المستشفيات الجامعية وغيرها، ولا يوجد منظم او رابط بينهم، وهذا أمر يجب التصدي له بكل الصور"