السفير السعودي في لبنان: يد المملكة ممدودة للشعب اللبناني

قام السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، اليوم، بجولة في البقاع زار خلالها رئيس لائحة "سياديون مستقلون"، المرشح للانتخابات النيابية ميشال الضاهر. وأكد البخاري خلال جولته، أن "يد الرياض ممدودة للشعب اللبناني للتخلص من محنته نحو مستقبل مشرق ورؤية واضحة".



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