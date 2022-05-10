مسؤولة أممية: قتلى حرب أوكرانيا “أعلى بالآلاف” من الأرقام المعلنة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا اليوم الثلاثاء إن عدد القتلى المدنيين في البلاد منذ بدء الحرب أعلى بالآلاف من العدد الرسمي البالغ 3381 قتيلا.

وقالت ماتيلدا بوجنر في إفادة صحفية في جنيف ردا على سؤال عن العدد الإجمالي للقتلى والجرحى “نعكف على إعداد تقديرات، لكن كل ما يمكنني قوله إنه أعلى بالآلاف عن الأرقام التي قدمناها لكم حتى الآن”.

وأضافت “الثقب الأسود الكبير حقيقة هو ماريوبول حيث من الصعب علينا الحصول على معلومات موثقة بشكل كامل”.

واصل الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا لليوم الـ76، فيما يواصل الغرب حملات الضغط في صورة عقوبات وإمدادات عسكرية ومادية لأوكرانيا.

وميدانياً، سُمع دويّ عدّة انفجارات كبيرة هزّت المباني في مدينة أوديسا الأوكرانية، إلا أنه لم ترد بعد تفاصيل عن الأهداف التي تم استهدافها أو حجم الخسائر جراء القصف.

ومن هنا، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن أمس مرسوما لتسريع إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، كما وقع قانون تأجير الدفاع لمساعدة أوكرانيا، ودعا الدول الأوروبية إلى الوحدة في دعم أوكرانيا عسكريا في مواجهة روسيا.

من جهته، وصف الرئيس الأوكراني ولوديمير زيلينسكي توقيع القانون الأميركي بأنّه “خطوة تاريخية”.

وأضاف أنّ جيشه سيدافع عن الديمقراطية في أوكرانيا وفي أوروبا على حدّ سواء.

وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف وبأوامر من زيلينسكي وتعليمات المستشارين الأميركيين والبريطانيين، تحاول منذ أيام استعادة جزيرة زمييني الاستراتيجية في البحر الأسود.