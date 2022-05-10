خسائر الحرب تتجاوز 100 مليار دولار.. أوكرانيا تواجه “هاوية اقتصادية”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

تواجه أوكرانيا هاوية اقتصادية جراء الحرب، وإنه يحب على الغرب أن يكون لديه مصلحة حيوية في الحفاظ على استمرارية اقتصاد البلاد في زمن الصراع، مشيرة إلى أن ذلك أمر بالغ الأهمية يتم تجاهله بشكل كبير، وفق ما قالت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية.

وذكرت المجلة أنه ”على الرغم من أن عشرات الآلاف من الأوكرانيين يقاتلون على الجبهة، واضطرار ملايين الأشخاص إلى الفرار، لا تزال البلاد بحاجة إلى دعم حوالي 38 مليون مواطن بالطعام والوظائف، والحفاظ على بنيتها التحتية قيد التشغيل، وتمويل الخدمات العامة“.

وأشارت المجلة إلى أنه ”على مدار الأيام القليلة الماضية، بدأ الغرب في توفير شريان الحياة الاقتصادي لأوكرانيا من خلال تحرير التجارة غير المسبوق، بالإضافة إلى مليارات الدولارات المعبأة للمعدات العسكرية ومساعدات اللاجئين ودعم الميزانية“.

وقالت المجلة في تحليل لها: ”مثلما أصبح الغرب ترسانة للديمقراطية الأوكرانية، سيحتاج أيضا إلى فتح المزيد من الأبواب المالية إذا أراد أن تتغلب أوكرانيا على الغزاة“.

ووصفت الوضع الاقتصادي في أوكرانيا بـ“المروع“، بعد أن تجاوزت خسائر بنيتها التحتية بالفعل 100 مليار دولار، مشيرة إلى أن البلاد ”قد تحتاج إلى 600 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الحرب والمزيد كلما طال أمد الحرب“.

ورأت المجلة أن ”هناك موارد كثيرة للغرب لتمويل اقتصاد أوكرانيا في زمن الحرب من خلال المنح والقروض والامتيازات التجارية، معتبرة أن إعمار أوكرانيا وتماسك اقتصادها في مصلحة الغرب عامة وأوروبا خاصة.

وأضافت المجلة في تحليلها: ”لا يحتاج الاتحاد الأوروبي فقط إلى حصن فعال ضد روسيا الإمبريالية، لكنه أيضا الشريك التجاري الرئيسي لأوكرانيا، حيث تدعم سلاسل التوريد في أوكرانيا المصانع الألمانية، وتغذي الحبوب ومجموعة من المنتجات الزراعية الأخرى العالم، وقد يؤدي الانهيار الأعمق لاقتصادها إلى إرسال ملايين آخرين من اللاجئين إلى أوروبا“.

وتابعت: ”يبدو أن صانعي السياسة الأوروبيين يدركون ذلك، ففي الأسبوع الماضي، فتح الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أسواقهما أمام الصادرات الأوكرانية من خلال رفع جميع الرسوم الجمركية. ولم يسبق أن قدم الاتحاد الأوروبي مثل هذه الإجراءات لتحرير التجارة“.

وأردفت: ”ومع إغلاق الموانئ الأوكرانية من قبل البحرية الروسية، التي أغرقت العديد من سفن الشحن في محاولة لالتقاط البضائع الأوكرانية، تحتاج الصادرات إلى الأسواق غير الأوروبية، مثل الحبوب، إلى ممر آمن وسريع عبر أوروبا عبر ما يسمى بالممرات الخضراء“.

واختتمت ”فورين بوليسي“ تحليلها بالقول: ”سيكون الجزء الأصعب هو حشد الأموال الكبيرة المطلوبة لتمويل الاقتصاد الأوكراني، لكن يمكن إنشاء مجموعات دولية نافذة للدعم الاقتصادي والمالي لأوكرانيا. وربما يمكن أيضا إقناع الصين بدعم الاقتصاد الأوكراني، بالنظر إلى قروضها واستثماراتها في البلاد وحصتها الأوسع في الحفاظ على شريان حياتها الاقتصادي والمالي إلى أوروبا والغرب“.