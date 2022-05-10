شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعيد فتح سفارتها في كييف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارة لأوكرانيا، إعادة فتح السفارة الألمانية في العاصمة كييف، والتي أغلقت منذ منتصف شباط/فبراير الماضي.

وبينت بيربوك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا في العاصمة الأوكرانية كييف إن أعمال السفارة ستُستأنف بحد أدنى من الموظفين، موضحة أن العمل في السفارة سيكون محدودا في بادئ الأمر.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها الشديدة، بأن السفيرة أنكا فيلدوزن يمكنها العمل مرة أخرى في كييف.

في الوقت نفسه، أعلنت بيربوك أنه في غضون أيام قليلة سيبدأ تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام مدافع هواتزر الحديثة، التي ستسلمها ألمانيا وهولندا إلى أوكرانيا، مضيفة أنه بالتعاون مع شركات ألمانية يُجرى العمل أيضا على ضمان حصول أوكرانيا "على أحدث الأنظمة لحماية مدنها من هجمات مستقبلية".

وقالت بيربوك: "سنواصل دعم أوكرانيا الحرة الأوروبية في القضايا الإنسانية والمالية والاقتصادية والتكنولوجية والسياسية وقضايا الطاقة"، مضيفة أن هذا الدعم سيسري أيضا على المدى الطويل.