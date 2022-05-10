شكرا لقرائتكم خبر عن «إشعال النيران».. الصين تهدد أمريكا في تصريح خطير لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقدت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، لتغييرها الصياغة المتعلقة بتايوان على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت، قائلة إن "التلاعب السياسي" لن ينجح في تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان.

وحذف موقع وزارة الخارجية الأمريكية على الإنترنت في القسم الخاص بتايوان الصياغة الخاصة بعدم دعم استقلال تايوان، والمتعلقة بالاعتراف بموقف بكين بأن تايوان جزء من الصين.

وتعتبر الحكومة الصينية الجزيرة، التي تتمتع بالحكم الديمقراطي، أراضي صينية لا يمكن الانتقاص من سيادتها عليها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان للصحفيين في بكين إن هناك صينا واحدة فقط، وتايوان تنتمي إلى الصين، وجمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل البلاد بأكملها.

وأضاف أن تغيير الولايات المتحدة لوثيقة الحقائق الخاصة بها حول العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة "عمل تافه من وحي الخيال وتفريغ لمبدأ صين واحدة".

وبين تشاو إن "هذا النوع من التلاعب السياسي بشأن قضية تايوان هو محاولة لتغيير الوضع الراهن في مضيق تايوان، وسيؤدي حتما إلى إشعال نار لن تحرق سوى" الولايات المتحدة.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب للتعليق في غير أوقات العمل في واشنطن.