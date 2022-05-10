شكرا لقرائتكم خبر عن خلال الجلسة العامة بالبرلمان.. نواب يطالبون ببناء مستشفيات بدوائرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مطالبات من النواب بإنشاء مستشفيات بدوائرهم، وذلك خلال الجلسة المخصصة للرقابة على منظومة الصحة بمصر حيث يواجه أعضاء المجلس الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، مطالبين القائم بأعمال وزير الصحة تشديد الرقابة والمتابعة على المنظومة الصحية، فيما هدد نائب باستقالته من المجلس حال عدم القدرة على خدمة أهالي دائرة بمحافظة البحيرة.

وقال النائب محمد عزت عرفات: "من شرع بأن الوحدات صحية تتحول إلى وحدات أسرية يعمل ضد مصر لا بد من تعديل قانون الوحدات الصحية ويتم تحويل الوحدة الصحية إلى مركز طوارئ" مختتما حديثه بقوله: "مستعد لتقديم استقالتى لو إن لم نخدم الناس ولا بد من تحرك عاجل".

فيما قال قال النائب أحمد الشناوى: "مستشفي أبو تيج النموذجي بأسيوط الوضع الحالي شغالة فقط عيادات خارجية" مطالبا توفير الأجهزة الطبية بمستشفي أبو تيج النموذجي من أجل أن يحدث بداخلها العلميات وتقدم جميع الخدمات الصحية".

فيما تطرق النائب طلعت عبد القوى، إلى مشكلة نقص الأطباء فى مصر، قائلا: "طلب الإحاطة الذى تقدمت به يخص قضية أطباء مصر" مشيرا إلى أن عدد الخريجين 10 آلاف طبيب بينما عدد المواليد 2 مليون سنويا بجانب ذلك الأطباء يسافرون للخارج بسبب ضعف الرواتب".

بينما قال النائب على بدر: "يوم طلبات الإحاطة شيء متعلق بحياة المواطنين ونحن ننتظر نجاحات فى ملف صحة وحياة المواطنين" مشيرا إلي وجود مستشفى مغلقة بمحافظة ى بني سويف برغم عدم وجود مراكز متخصصة، مشيرا إلى أن المرضى تودع الحياة وتموت ببني سويف.

فيما قال النائب أحمد على إبراهيم: "أغلب المشكلات الخاصة بالقطاع الصحي مشكلات نقص مستلزمات ونقص حضانات، لكن فى دائرتي بالمرج لا يوجد مستشفي ونحن الآن نصل إلى ما يزيد 2 مليون نسمة".

وأضاف: "لا يوجد مستشفى فى حي المرج وقد تم توفير أرض 16 الف متر" داعيا سرعة بناء المستشفي".

بينما قال النائب طلبه النحاس، الانتهاء من بناء مستشفي بدر المركزي بالبحيرة وتحديد جدول زمني للانتهاء منها" مضيفا: " كل ما أريده الانتهاء من المستشفى والالتزام بموعد محدد حتى يتم الانتهاء منها".

فيما قال النائب علي أحمد: "وزارة الصحة تتعامل مع محافظة كفر الشيخ وكأنه لا يوجد فيها مرضى، وقد قدمت 15 طلب إحاطة لوزارة الصحة ولم يأت أي رد" مطالبا بسرعة الانتهاء من بناء المستشفيات المدرجة بالخطة" مضيفا :" أقل حقوق المواطن تلقي الرعاية الصحية".

بينما قال النائب أحمد العرجاوي :" لولا رحمة ربنا وقيادة سياسية حكيمة والتأمين الصحى كنا شهدنا كوارث" مضيفا :" الوزير يتولي المسئولية فى أهم فترات إصلاح المنظومة الصحية وهي فترة عصيبة للغاية".

وأشار إلى أن التأمين الصحي يقدم خدمة لـ54% لسكان مصر" مطالبا بعمل توازن بين التأمين الصحي وتطبيق التأمين الصحي الشامل" موضحا أن المجلس الطبي فى محافظة البحيرة يعامل المواطنين معاملة سيئة يحاكم بسببها المسئولين".

وخصص مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء، للرقابة على منظومة الصحة بمصر، حيث يواجه أعضاء المجلس الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، بنحو 135 أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول أوضاع المستشفيات سواء من نقص الأطباء والمستلزمات، وضبط سوق الدواء الذى يعاني من فوضى فى صرف الأدوية وارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة.