شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: المستشفيات تعانى من نقص كبير فى الأجهزة الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أعضاء مجلس النواب، ضرورة إعادة هيكلة الصحة على مستوى المحافظات، حيث تعانى العديد من المستشفيات من نقص الأجهزة، مما يعرض حياة المرضى للخطر.

وأشار النائب مجدى الأميرلى، إلى عدم وجود أقسام للقلب أو الأوعية الدموية وعناية للقلب بمستشفى المنزلة التى تبعد عن مستشفى المنصورة ثلاث ساعات ونصف، وهو ما يعرض حياة المرضى للموت، إما فى المستشفى بسبب غياب هذه الأقسام، أو فى الطريق لمستشفى المنصورة إذا كانت حالته حرجة، مضيفا: "جهاز تحليل صورة الدم بمستشفى المطرية يوم شغال وشهر عطلان".

وقال النائب زكريا حسان: محافظة سوهاج تعدادها 6 ملايين وعدد الأسرة 23 بمستشفيات المحافظة، وتم إنشاء مستشفى جامعى صرح عظيم انتهى فى يناير 2021 ومفروش وحتى الآن لم يتم افتتاحه بسبب نقص الكوادر، لافتا إلى وجود عجز صارخ فى الأطباء، ففى مركز مركز أخميم يوجد به 17 وحدة يخدمه 8 أطباء.

وأشار النائب عيد حماد، إلى غياب حلوان من على الخريطة الصحية، لافتا إلى أن مستشفى الصحة النفسية به مبنى مكون من 5 طوابق لا يتم استغلاله، مؤكدا أن المستشفى لا تصلح للاستخدام الآدمى.

وأشار النائب حسن عبد الوهاب عيسى إلى أن مستشفى طوارىء كفر سعد كان حلم كبيرللأهالى، حيث كان معظم مصابى الحوادث يتم نقلهم لمستشفى المنصورة وتحقق الحلم وافتتح الرئيس المستشفى، وبعد ذلك تحولت المستشفى إلى قسم طوارى تابع للمستشفى المركزى، ثم تحولت الى مستشفى عزل والان يتم تطهيرها، مطالبا بان تعود إلى عملها كمستشفى طوارى.

وقال النائب محمود البرعى أن الصحة على مستوى الجمهورية تحتاج إلى إعادة هيكلة خاصة محافظة المنوفية، لافتا إلى أن دائرة الباجور تعداد سكانها نصف مليون وليس بها مستشفى مركزى.