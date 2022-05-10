شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين النواب والقائم بأعمال وزير الصحة بالجلسة العامة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب سامح حبيب سرعة تفعيل تكليف الصيادلة دفعة 2020، وسرعة تشغيل عيادة التأمين الصحى بمدينة بسيون، موجها حديثه للقائم بأعمال وزيرة الصحة الدكتور خالد عبد الغفار: "ربنا يكون فى عونك تملك حقيبتين وهذه مسئولية كبيرة، ربنا يعينك".

وقال النائب أبو العباس التركى، إن المنظومة الطبية بمحافظة الإسكندرية تعانى من الإهمال الكبير، وهناك عدد من الوحدات الصحية بالمحافظة مغلقة تماما بحجة الترميم ولم يتم عودتها للعمل مرة أخرى، على الرغم من إدراج بعضها فى موازنة 20/21 ، والبعض الآخر فى 21/22 ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

وشدد النائب نشأت فؤاد عباس، على إيجاد حل عاجل للرعاية المركزة بمحافظة سوهاج، لافتا إلى أن الوحدات الطبية لا يوجد بها أطباء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمخصصة لمواجهة أعضاء المجلس الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، بنحو 135 أداة رقابية، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول أوضاع المستشفيات، سواء من نقص الأطباء والمستلزمات، وضبط سوق الدواء الذى يعانى من فوضى فى صرف الأدوية وارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة.

ولفت النائب خالد نورالدين إلى أن شمال محافظة الدقهلية بها مشاكل كبيرة فى القطاع الطبى، وعلى الرغم من ذلك هناك مقايسات لأحد المستشفيات وتوفير الأرض ولكن لم يتم البدء فى التنفيذ، بالإضافة للعجز الصارخ فى الأجهزة ولا يوجد تنسيق بين الوزارة ولا يوجد صيانة للأجهزة.

واكد النائب محمد الصمودى، إن هناك نقص كبير فى المستلزمات والرعاية الصحية بشكل عام.

وانتقد النائب عصام العمدة تحويل 5 مستشفيات كان قائمة لمراكز أمومة وطفولة، لافتا إلى أن مستشفى أبنوب المركزى لابد من سرعة تشغيلها لخدمة المواطنين بالمنطقة.

وتساءل النائب إيهاب عبد العظيم عن عدم الانتهاء أعمال تطوير مستشفى بنى مزار المنيا التى بدأ العمل فيها منذ 7 سنوات ومستشفى العدوى التى بدأ العمل فيها منذ 6 سنوات وإنشاء مستشفى مغاغة المزمع إنشاؤها على مساحة 5 أفدنة ملك الإصلاح الزراعى، ولكن لم يتم بدء الأعمال، بالإضافة لأزمة نقص الأدوية وأزمة عجز الأطباء بمحافظة المنيا، وسرعة تكليف صيادلة 2020، مؤكدا أن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى غيرت وجه الحياة في القرى والريف ولها دور عظيم في تقديم الخدمات في القطاعات المختلفة.