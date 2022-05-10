شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بتشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة بعد وفاة مارينا صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب السيد رحمو، إن مبادرة الـ100 مليون صحة، من أهم وأبرز المبادرات الطبية، لافتا إلى أن عدد من الوحدات الصحية بمركز الحسينية لا يوجد بها أطباء، والمركز لا يوجد به سوى مستشفى واحدة فقط، ولم يتم توفير الاعتماد المالى لبناء مستشفى لمركز صان الحجر التي تبعد عن مركز الحسينية 70 كم للتخفيف عن معاناة المرضى.

وطالب النائب بهاء الدين أبو الحمد، تنفيذ توصيات المجلس العام الماضى بشأن تكليف الصيادلة دفعة 2020، متابعا:" انا تعبت الأقصر محافظة سياحية هناك معاناة فى الناحية الصحية، الأدوية يتم نقلها للمرضى بعربية الخضار والفاكهة والعيش والبضاعة، وهناك عجز فى الحضانات.. علشان اكشف لازم أروح الفجر أقف فى طابور قدام المستشفى، لابد من تنفيذ التوصيات الخاصة بالمنظومة الصحية".

وطالب النائب أبانوب عزيز، عضو مجلس النواب، بكشف ملابسات الحالة المرضية لمارينا صلاح، وأسباب وفاتها، وتشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمخصصة لمواجهة أعضاء المجلس الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، بنحو 135 أداة رقابية، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول أوضاع المستشفيات، سواء من نقص الأطباء والمستلزمات، وضبط سوق الدواء الذي يعاني من فوضى في صرف الأدوية وارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة.

ومن جانبه، قال النائب مجدى سيف، إن مستشفى بنها التعليمى خارج نطاق الخدمة تماما على الرغم من الملايين التي أنفقت عليها، مضيفا أن الأجنحة بها تحولت مكاتب إدارية، وقسم الحروق مغلق تماما، ومقتصرة على عملية الزائدة الدودية والمرارة والحضانات مغلقة، مطالبا بإعادة المبنى لحالته الأولى، وذلك من خلال تشكيل لجنة للوقوف على عدم التطوير المرحلي للمستشفى، وتنظيم عددا من الزيارات المفاجئة لضمان تحسين الخدمات الطبية.