شكرا لقرائتكم خبر عن نواب للقائم بأعمال وزير الصحة: الوضع الصحى بحاجة لرقابة ومتابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، انتقادات للمنظومة الصحية، وذلك خلال الجلسة المخصصة للرقابة على منظومة الصحة بمصر حيث يواجه أعضاء المجلس الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، مطالبين القائم بأعمال وزير الصحة تشديد الرقابة والمتابعة على المنظومة الصحية.

وقال النائب عبد الله على مبروك: "قطاع الصحة وتحدياته كبيرة لن تحل فى يوم وليلة" مضيفا: "محافظة بني سويف فى حاجة إلى بينة تحتية للكثير من المؤسسات الصحية".

وأضاف: "لم تتطور مستشفيات بمحافظة بني سويف رغم أنه تم إخلائها" مضيفا: "الوضع الصحي لمحافظة بني سويف فى حاجة إلي إعادة النظر" مشيرا إلى أن قوائم الانتظار فى محافظة بني سويف كثيرة، داعيا الوزير مراجعة قوائم الانتظار.

بينما دعا النائب أحمد خليل خير الله الرقابة على المستشفيات الخاصة، مشيرا إلى أن هناك مواطنة توفت داخل مستشفى رغم أنها داخل مستشفى لإجراء أشعة صبغة على العين".

وأشار إلى أن هناك تأخر شديد فى قوائم انتظار من قبل الجامعات، مضيفا :" هناك 3 مستشفيات بدوائر داخل محافظة الاسكندرية لو تم الاهتمام بها سوف تنقل محافظة الإسكندرية لنقلة نوعية فى الوضع الصحي".

وأضاف :" بالإسكندرية يوجد 3 مستشفيات فى حاجة إلى لمسات بسيطة من أجل أن تنطلق، من ضمن هذه المستشفيات مستشفى سرطان الاطفال التي من الممكن أن تكون مستشفي عالمية لو تم الاهتمام بها".

بدوره دعا النائب محمد الحسيني، وزير الصحة زيارة دائرة بولاق الدكررو، مضيفا:" لدينا وحدات صحية محتاجة رفع كفاءة، ومحتاج وزير الصحة يزرو بولاق الدكرور ويكون موجود على الأرض".

بينما دعا النائب أحمد فرغلي ضم مستشفى الصحة النفسية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة ببور سعيد، كما طلب بضم مستشفيات الصدر والحميات للتأمين الصحى الشامل".

بينما قال شريف الورداني، إن فى مدينة السلام بمحافظة القاهرة تم تخصيص قطعة أرض 12 ألف متر لبناء مستشفى عام ومن 2018 لم يتم بناء المستشفى بل تم أخرجها من قبل "الخطة" بعدما تم إدراجها بالخطة"، مشيرا إلى أن مستشفى السلام التخصصى بدائرة السلام فى حاجة إلى مركز قلب كامل".

وخصص مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء، للرقابة على منظومة الصحة بمصر، حيث يواجه أعضاء المجلس الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، بنحو 135 أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول أوضاع المستشفيات سواء من نقص الأطباء والمستلزمات، وضبط سوق الدواء الذى بعانى من فوضى فى صرف الأدوية وارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة.