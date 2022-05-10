لم يأتِ بجديد.. خطاب بوتين “بلا نصر”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 01:09 مساءً - اعتبرت صحيفة ”التايمز“ البريطانية، أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، احتفالا بـ“يوم النصر“ في روسيا، بمثابة ”خطاب بلا نصر“.

وقالت الصحيفة في تحليل لها إن ”الشيء الأكثر لفتا للانتباه في خطاب الرئيس بوتين الذي لم يقله، هو الحديث عن النصر -من أي نوع- في أوكرانيا، ولا أي تقييم حتى لكيفية اندلاع الحرب“.

وأضافت الصحيفة أن ”الرئيس الروسي لم يعلن عن أي تعبئة عامة في روسيا كما توقع الكثيرون، ولم يقل إن العملية الخاصة تحولت إلى حرب، بل لم يذكر أوكرانيا بالاسم على الإطلاق. وبدلا من ذلك، كرر الخطاب -القصير نسبيًا في 11 دقيقة فقط- إصراره على أن روسيا تقاتل ضد عدوان حلف شمال الأطلسي (الناتو) والغرب“.

وذكرت الصحيفة: ”أصر بوتين على أن الغرب كان يعد لعملية عقابية أخرى في دونباس وغزو الأراضي الروسية التاريخية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم. وقال إن الناتو خلق بشكل منهجي تهديدا غير مقبول على الإطلاق لموسكو كان يقع مباشرة على حدود روسيا“.

وبينت الصحيفة أن ”بوتين وضع تشابها مطلقا مع عدوان ألمانيا النازية على روسيا، واستشهد بالوطنية والبطولة والتضحية التي قدمها الروس خلال الحرب العالمية الثانية، لحشد مواطنيه لما بدا الآن أنه مسافة طويلة في دونباس“.

وتابعت: ”لقد ركز بوتين كثيرا على تاريخ روسيا وثقافتها وعاداتها وقيمها التقليدية، وبدا أيضا أنه يستحضر عقيدتها الأرثوذكسية. وهو يعلم أن هذا سيروق بشكل خاص للملايين في المناطق الريفية في روسيا، لكنه سيضرب أيضا على وتر حساس لدى جيل الشباب الذي هو حتى في المدن الكبرى، ليس أقل قومية“.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوتين ”لم يعطِ أي تحديث أو تفاصيل بشأن الخسائر البشرية الروسية، التي تم الإعلان عنها رسميا في وقت سابق بنحو 1000 شخص، ولكن تقدرها المخابرات الغربية الآن بأكثر من 15 ألفا“.

وأردفت الصحيفة: ”كان الخطاب دفاعيا بشكل كبير ينذر بمزيد من الخسائر، وأن الحرب ستستمر لفترة طويلة، لكنه لا يبشر بأي تصعيد في المستقبل. في المقابل، فإن حقيقة عدم ذكر التعبئة لا تعني أنه لم يتم التخطيط لها أو لن يتم تنفيذها في وقت قريب إذا أصبح نقص القوات حادا“.

وفي سياق متصل، اعتبرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، أن ”بوتين وهو يتحدث عن أهم عطلة علمانية في روسيا، بعث برسالة للجمهور الروسي الأوسع، مفادها أنه يمكنهم الاستمرار في عيش حياتهم، وأن الجيش سيستمر في القتال لتخليص أوكرانيا، في روايته الكاذبة، من التعذيب والنازيين، لكنه لم يقم بأي محاولة جديدة لإعداد شعبه لصراع أوسع“.

وقالت: ”لكن بعض المحللين حذروا من أنه حتى لو تحدى بوتين بعض التوقعات الغربية بالتصعيد، فإن التهديد سيظل مرتفعاً في الأسابيع المقبلة“.

ونقلت عن محللين قولهم ”إن الرئيس الروسي رأى على الأرجح أن موكب يوم النصر هو المكان والزمان الخاطئين للإشارة إلى التصعيد“.

وأشار المحللون، وفقا للصحيفة، إلى ”مشكلة أخرى غير مباشرة للتصعيد، وأوضحوا أن الخطر الأكبر يكمن في إحباط بوتين من تسليم الأسلحة الغربية لأوكرانيا، وأنه قد يستخدم ترسانة روسيا النووية الهائلة لردعها“.