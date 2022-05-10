إنزال جوي في سوريا.. واعتقال عناصر “لميليشيات إيرانية”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - مايو - 2022 1:02 مساءً

قامت قوات التحالف الدولي بعملية إنزال منتصف الليلة الماضية، في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، شرق الفرات، استهدفت منزلا تقطنه عائلة نازحة من مدينة الميادين السورية، وجرى اعتقال أشخاص منه بتهمة “الارتباط بالميليشيات التابعة لإيران”.

ووفقاً للمصادر، فإن التحالف وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) اعتقلوا قبل نحو 4 أشهر فردا من العائلة ذاتها بذات التهمة.

وشهدت عملية الإنزال الجوي مشاركة من قبل طائرات حربية ومروحية تابعة للتحالف بالإضافة لطيران مسير.

وطالبت القوة المنفذة قاطني المنزل بتسليم أنفسهم عبر مكبرات صوت، وهو ما حدث بالفعل، بحسب المرصد، الذي أشار إلى أن عملية الإنزال جرت بالقرب من معمل السجاد ضمن البلدة.

وكشف المرصد أن قوات من سوريا الديموقراطية شاركت في عملية الإنزال، وخاصة أن بلدة الشحيل تخضع لسيطرتها.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت، في السابع من الشهر الجاري، بأن قوات “التحالف الدولي” و”قسد” مدعومة بطائرات مروحية ومسيّرة وعدد من المجنزرات، داهمت حراقات ذيبان لتكرير النفط بطرق بدائية، شرقي ديرالزور واعتقلت عدداً من شبان القرية وعمال التكرير، لأسباب مجهولة، ما تسبب بخسائر مادية في الحرقات النفطية تقدر بآلاف الدولارات، وفقًا لمصادر المرصد السوري.

وتتواجد قوات أميركية في سوريا لتقديم الدعم إلى قوات سوريا الديمقراطية، وأغلبها من المقاتلين الأكراد، في عمليات تعقب العناصر المتطرفة من داعش والقاعدة.