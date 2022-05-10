شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت : قبول استقالة رئيس الوزراء والوزراء وتكليفهم بتصريف الأمور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر أمر أميري كويتي اليوم بقبول استقالة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليفهم بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية. وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تسلم استقالة الحكومة يوم 5 أبريل الماضي، وذلك بعد صدور أمر صاحب سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالاستعانة بسموه بممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستوري