سريلانكا تكشف أن الجيش يمنع محتجين من اقتحام مقر إقامة رئيس الوزراء السابق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

غادر رئيس وزراء سريلانكا مقر إقامته الرسمي اليوم الثلاثاء، بعد أن صد الجيش محاولات متظاهرين مناهضين للحكومة اقتحام المقر خلال الليل.



وقالت الشرطة إن الجيش أطلق طلقات تحذيرية، واستخدم الغاز المسيل للدموع لإبعاد المتظاهرين عن المقر الرسمي في العاصمة كولومبو.

وأحرق المتظاهرون أكثر من 70 منزلاً ومكتباً لوزراء سابقين، وأعضاء في الحزب الحاكم، وأكثر من 150 مركبة.

وقدم رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا استقالته أمس الإثنين، عقب اشتباك أنصار حزب جبهة الشعب الحاكم، مع متظاهرين في كولومبو.

ويقيم المتظاهرون خارج مكتب الرئيس جوتابايا راجاباكسا منذ شهر، ويطالبون باستقالة الشقيقين، الرئيس ورئيس الوزراء.

وقالت الشرطة إنها أحصت منذ أمس 6 ضحايا، ونقل أكثر من 200 شخص للمستشفيات على خلفية الاشتباكات، وفرضت وزارة الدفاع حظراً للتجوال، وطلبت من المواطنين البقاء في منازلهم.

ومن المقرر أن يلتقي اليوم أعضاء البرلمان، لتسمية رئيس وزراء جديد وأعضاء مجلس الوزراء، وتواجه سريلانكا التي يبلغ تعداد سكانها نحو 22 مليون نسمة، أزمة اقتصادية ونقصاً في الوقود والغذاء والأدوية.