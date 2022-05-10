شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 3 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية بـ"النواب" لدراستها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، 3 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، بعد أن أكدت اللجنة التشريعية بالمجلس عدم وجود اى مخالفات بها للقانون والدستور.





وتضمنت الاتفاقيات ما يلى:1-قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الاقصر والسد العالى بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليون و607 الف دولار امريكى والموقعة فى القاهرة بتاريخ 20/1/2022

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 167 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع معالجة مياة الصرف الصحى بحلوان لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحى الموقع بتاريخى 4/1/2022و5/1/2022

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 168 لسنة 20220 بشان الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وبنك الاستثمار الاوربى بقيمة 221 مليون دولار للمساهمة فى تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا-المنصورة –دمياط بطول 119 كيلو متر.