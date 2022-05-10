شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب للأعضاء قبل مواجهة وزير الصحة: كل نائب يتحدث دقيقتين فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مجموعة من القواعد لكل النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء المخصصة للرقابة على منظومة الصحة بمصر، حيث يواجه أعضاء المجلس الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة.

وقال "جبالي" :" كل نائب يتحدث دقيقتان فقط لا غير وبعد انتهاء الدقيقتين سيتم قطع الصوت عنه، فكل نائب غير مسموح له بالحديث زيادة عن دقيقتين حتى لو ثانية واحدة" داعيا النواب النظر فى ساعاتهم قبل اللقاء الكلمة".

وخصص مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء، للرقابة على منظومة الصحة بمصر، حيث يواجه أعضاء المجلس الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، بنحو 135 أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول أوضاع المستشفيات سواء من نقص الأطباء والمستلزمات، وضبط سوق الدواء الذى بعانى من فوضى فى صرف الأدوية وارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة.

أما تفاصيل جلسة المواجهة، فستبدأ بـ 79 طلب إحاطة وسؤال و3 طلبات مناقشة من النواب عن سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية نتيجة نقص وتهالك المنشآت الطبية ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية ونقص عدد الأطباء وسوء أحوالهم، يليها 9 طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة وسؤال عن تطبيق منظومة التأمين الصحى وصعوبة إجراء الفحوصات الطبية لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة.