10 مايو , 2022 يون سوك-يول يؤدّي اليمين الدستورية رئيساً لكوريا الجنوبية (أ ف ب). أدّى المحافظ يون سوك-يول الثلاثاء اليمين الدستورية رئيساً لكوريا الجنوبية لولاية مدّتها خمس سنوات، وذلك في حفل ضخم أقيم في ساحة الجمعية الوطنية في العاصمة سيول. وقال يون (61 عاماً) الذي يتسلّم سدّة الرئاسة في البلاد في وقت تشهد فيه العلاقات مع الشمال توترات شديدة «أقسم أمام الشعب بأن أودّي بأمانة واجبات الرئيس».

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