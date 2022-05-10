العاهل السعودي وولي العهد يعزيان السيسي في ضحايا هجوم سيناء الإرهابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقيتي عزاء للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إثر الهجوم الإرهابي على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء وما نتج عنه من وفيات وإصابات.



وقال الملك سلمان: "تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارككم ألم هذا المصاب".

وأكد الملك سلمان وقوف المملكة العربية السعودية مع مصر حكومة وشعبا.

كما أدان ولي العهد السعودي الهجوم في برقية منفصلة للتعزية، حيث أعرب عن استنكاره للعمل الإجرامي الجبان.

وأعلن الجيش المصري، السبت، إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة، غربي سيناء، تبناه تنظيم داعش لاحقا.

وأوضح أن "مجموعة من العناصر التكفيرية هاجموا نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، ما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد".

وتوالت الإدانات، للهجوم الإرهابي عربيا وعالميا، معربة في مجملها عن تضامنها مع جيش مصر في معركته ضد الإرهاب "الجبان".

وخلال ترؤس السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الأحد، غداة العملية الإرهابية الأكبر منذ شهور، وجه بقيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية.

وشدد السيسي على ضرورة الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله.