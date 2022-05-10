شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الروسية تكشف أنها لا تنوي إغلاق السفارات الغربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، بأن موسكو لا تنوي إغلاق السفارات الأوروبية ردا على الخطوات غير الودية الجديدة المحتملة.



وردا على سؤال صحفي حول احتمال إغلاق البعثات الدبلوماسية الأوروبية في روسيا على خلفية الخطوات غير الودية الجديدة للدول الغربية وتوسيع العقوبات ضد روسيا قال غروشكو: "إنه ليس في تقاليدنا، لأننا نعتقد أن عمل البعثات الدبلوماسية مهم".

وأضاف: "لم نبدأ الحرب الدبلوماسية وحملة الطرد".