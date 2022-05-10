شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتقدم 48 مركزاً بمؤشر التمكين السياسى للمرأة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، حيث حرصت الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، مما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة، فضلاً عن الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم لحقوقها، مع الحرص على الارتقاء بدورها في شتى المجالات، وتعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات.

وتأتي المرأة هى المستفيد الرئيسى والأكبر من «حياة كريمة»، بالإضافة إلى إستفادتها من كل المشروعات التى تتم فى قرى المُبادرة الرئاسية مثلها مثل الرجل، بما يسهل عليها الحياة المعيشية ويخفف الأعباء التى كانت تتحملها، وأيضا دعمها على مستوى باقي المراكز بخلاف قرى حياة كريمة .

وبحسب تقريرا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه رصد مواصلة مصر تقدمها في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بالمرأة، حيث تقدمت 48 مركزاً بمؤشر التمكين السياسي للمرأة في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لتصل لأفضل مستوى له منذ 10 سنوات، حيث شغلت المركز 78 عام 2021 مقارنة بالمركز 126 عام 2011، كما تقدمت مصر 70 مركزاً بمؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، حيث شغلت المركز 66 عام 2021 مقارنة بالمركز 136 عام 2020، علاوة على تقدمها 5 مراكز بمؤشر التعليم للمرأة في التقرير العالمى للفجوة بين الجنسين حيث شغلت المركز 105 عام 2021، مقارنة بالمركز 110 عام 2011.

وحصلت المرأة على مكتسبات سياسية هامة لدعمها ولرفع الوعي، وفق إعلان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء:

-زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب، لتصل إلى 27.8% عام 2022بعدد 165 مقعداً مقارنة بـ 14.9% عام 2016 بعدد 89 مقعداً و1.8% عام 2012 بعدد 9 مقاعد.

- زيادة تمثيل المرأة بالسلك القضائي، ليصل إلى 3115 قاضية عام 2022 مقارنة بـ 2130 قاضية عام 2014.

- 27% من إجمالي الدبلوماسيين من السيدات.

- 15 سيدة تشغل منصب رئيس بعثة خارجية بالسفارات والقنصليات.

- نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ زادت لتصل إلى 13.7% بعدد 41 مقعداً عام 2022، مقارنة بـ 5.7% بعدد 12 مقعداً عام 2012.

- زيادة عدد القاضيات بالمحاكم لتصل إلى 66 قاضية عام 2022، مقارنة بـ 41 قاضية عام 2014.

- لأول مرة منذ 76 عام يتم تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة عام 2021.

- تعيين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية منذ عام 2014.

- تعيين 36 مستشارة بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة.

- بلوغ عدد عضوات الهيئة 769 عضوة حتى عام 2022.