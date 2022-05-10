أمير الكويت يقبل استقالة رئيس وأعضاء الحكومة

هل ستتوقف مفاوضات النووي في المرحلة الثامنة كشفت زيارة مرتقبة لمنسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا، إنريكي مورا، هشاشة إيران التي تسعى لفرض شروطها بالرغم من انتهاكاتها التي... أبها: دوت الخليج، الوكالات أبها: دوت الخليج، الوكالات 08 شوال 1443 هـ 08 شوال 1443 هـ

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