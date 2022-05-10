وزير الدفاع السويدي: عضوية حلف شمال الأطلسي يسمح بالتخطيط الدفاعي المشترك

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 9 دقائق

قال وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست إن القدرات الدفاعية لمنطقة الشمال الأوروبي ستتعزز في حالة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، بما يسمح بالتخطيط الدفاعي المشترك في إطار الحلف.

وأضاف هولتكفيست، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في حديث لإذاعة السويد، “(لو انضمت السويد وفنلندا إلى الحلف) سيكون هناك تأثير على استخدامنا لقوى ومزايا بعضنا البعض ونكمل بعضنا البعض بشكل كامل وننفذ أيضا تخطيط العمليات”.

وتابع: “لو حدث ذلك فإن تأثيره هو أننا سنصبح أقوى معا. هذا شيء يمكن أن يحدث لو اخترنا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي”.

وللسويد بالفعل اتفاقيات دفاعية مع جيرانها دول الشمال.

وسيقرر الحزب الاشتراكي الديمقراطي يوم 15 مايو أيار ما إذا كان سيتخلى عن معارضته المستمرة منذ عقود للانضمام لعضوية حلف الأطلسي، وهي خطوة ستؤدي بالتأكيد إلى طلب السويد الانضمام إلى الحلف المؤلف من 30 دولة.

وأثار غزو روسيا لأوكرانيا إعادة التفكير في السياسة الأمنية في السويد وفنلندا. ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الفنلندي سولي نينيستو هذا الأسبوع دعمه لطلب عضوية الحلف.

ورفض هولتكفيست، المتشكك منذ فترة طويلة بخصوص عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، أن يقول في المقابلة ما هو موقفه الحالي.

يُذكر أن الدنمرك والنرويج وأيسلندا أعضاء بالفعل في الحلف.