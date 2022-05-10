شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الروسية تقصف عدة مبان في أوديسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دمرت المباني في أوديسا يوم الثلاثاء ، بعد يوم من قصف قوات الكرملين لميناء أوكرانيا الجنوبي بالصواريخ وقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين احتفالات متحدية بمناسبة انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

بينما كان بوتين صامتًا بشأن خطط أي تصعيد ، حث الروس على القتال وكرر تأكيداته بأنهم يقاتلون النازيين مرة أخرى. واصلت قواته تدمير البنية التحتية لمصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول حيث كانت آخر القوات الأوكرانية صامدة.