لينوفو تطلق ألترابوك جديد مصنوع من زجاج ثلاثي الأبعاد

أطلقت شركة لينوفو الألترابوك Yoga Slim 9i الجديد، الذي يأتي في جسم نحيف للغاية لا يتعدى سُمكه 14.9 ملم ويبلغ وزنه 1.37 كجم.

وأوضحت الشركة الصينية أن جزءًا من جسم الجهاز الجديد مصنوع من زجاج ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى توافر لوحة تتبع كبيرة ولوحة مفاتيح مسطحة مع وجود أربع سماعات على اليسار واليمين من شركة " باورز آند ويلكنز".

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة OLED قياس 14 بوصة وبنسبة باعية 16:10 وتبلغ درجة السطوع 400 نيت مع عرض محتويات SDR، وتمتاز هذه الشاشة بتغطية نطاق الألوان DCI-P3 بشكل كامل.

ويتوافر أمام العملاء إمكانية الاختيار بين شاشة بمعدل تنشيط صورة 90 هرتز وبدقة وضوح 2880 x 1800 بيكسل أو بمعدل تنشيط صورة 60 هرتز وبدقة وضوح 4K.

وينبض بداخل جهاز الألترابوك الجديد معالج إنتل Core i5-1240P أو Core i7-1280P، وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5-5.600 من 16 إلى 32 جيجابايت والذاكرة الداخلية PCIe 4.0 SSD من 512 جيجابايت حتى واحد تيرابايت، ويشتمل جهاز لينوفو الجديد على ثلاثة منافذ Thunderbolt 4 ومنفذ لسماعة الرأس مع دعم الشبكة اللاسلكية Wi-Fi 6E وتقنية البلوتوث 5.1.

وتروج شركة لينوفو لجهازها الجديد من خلال تزويده ببطارية سعة 75 واط ساعة، والتي تكفي شحنتها لتشغيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بيكسل لمدة 15 ساعة، وتعمل كاميرا الويب بالأشعة تحت الحمراء لتسجيل الدخول في نظام ويندوز عن طريق وظيفة التعرف على الوجه.